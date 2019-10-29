بالصور.. الملاكات الطبية في السماوة تنظم وقفة تضامنية مع المحتجين

2019/10/29 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نضم العشرات من الملاكات الطبية والصحية في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية سلمية لمساندة المتظاهرين.

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