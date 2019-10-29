10 وزراء بحكومة مسرور بارزاني يكشفون عن ذممهم المالية

2019/10/29 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت هيئة نزاهة اقليم كوردستان، عن وزراء في حكومة الاقليم كشفوا عن ذممهم المالية.وبحسب بيان للوزارة فان الوزراء الذي كشفوا عن ذممهم المالية كل من:- وزير البلديات والسياحة- وزير التجارة والصناعة- وزير التخطيط- وزير العمل والشؤون الاجتماعية- وزير الزراعة والموارد المائية- وزير الكهرباء- وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين- وزير التربية- وزير الاقليم لشؤون البرلمان- وزير الاقليم لشؤون الاقليات

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