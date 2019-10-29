ارتفاع الأسهم يكبح مكاسب الذهب والأنظار تتجه لاجتماع المركزي الأمريكي

2019/10/29 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب يوم الثلاثاء وحومت حول مستوى 1490 دولارا للأوقية مع صعود الأسهم بفعل إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بينما تلقى المعدن بعض الدعم من الترقب قبيل اجتماعات مهمة

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