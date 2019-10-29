مراسل الحرة: 30 قتيلا بإطلاق النار على المحتجين في كربلاء

2019/10/29 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل "قناة الحرة" نقلا عن مصدر طبي عراقي الثلاثاء بسقوط 30 قتيلا في إطلاق النار على المحتجين الذين خرجوا في تظاهرات بمدينة كربلاء فجرا.

أفادت مصادر لـ"قناة الحرة" بإصابة نحو 900 آخرين برصاص الأمن في المدينة التي تشهد تظاهرات عارمة ضد السلطة وتطالب بـ"إسقاط النظام".





لكن وكالة الأنباء العراقية نقلت عن دائرة صحة كربلاء أن عدد المصابين من تظاهرات يوم الاثني بلغ 112 شخصا، ولم يسقط قتلى، إلا حالة وفاة واحدة صنفت على أنها وفاة في ظروف "جنائية" و"خارج منطقة التظاهر".

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد أفادوا بأن القوات الأمنية في المحافظة دهست بسياراتها عددا من المتظاهرين، وأصابت آخرين بالرصاص الحي.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر حالة الهلع التي سيطرت على مناطق في المدينة، وتسمع أصوات إطلاق النار بكثافة بينما يتراكض المتظاهرون مبتعدين عنها.

واحتشد آلاف العراقيين أيضا في ثلاث مدن بجنوب العراق هي الناصرية والحلة وكربلاء.

وأشعل المحتجون النار في مدخل مبنى مجلس محافظة كربلاء في حين أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في كربلاء والحلة.

وشهدت التظاهرات المطلبية أيضا سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلا في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، و74 قتيلا حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.

وتقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبل أيام بمقترحات عدة لتنفيذ إصلاحات، لم تكن مقنعة للمتظاهرين.

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