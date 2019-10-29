2019/10/29 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعيين هيئة جديدة لشبكة الاعلام العراقي

تأریخ التحریر: : 2019/10/29 11:18

• 30 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين هيئة جديدة لشبكة الاعلام العراقي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين هيئة جديدة لشبكة الاعلام العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).