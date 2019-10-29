امرأة شجاعة تنقذ طفلا كادت أن تدهسه سيارة مسرعة – فيديو

2019/10/29 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت امرأة شجاعة من تعرض صبي لحادث دهس مروع، بعدما ترك عائلته وحاول عبور الطريق المزدحم فجأة.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة ماومينج بمقاطعة قوانغدونج في الصين، الصبي وهو يحاول عبور الطريق المزدحم بالسيارات ركضا، ولكن قفزت امرأة شجاعة كانت تستقل دراجة نارية خلف صديقتها وركض خلف الأخير وتمكنت من إنقاذه في الثوان الأخيرة قبل أن تدهسه سيارة تسير بسرعة.

احتضنت المرأة الصبي بإحكام وعبرت به الطريق وأعادته إلى أسرته، وفقا لموقع لايف ليك الإنجليزي.

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