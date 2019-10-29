2019/10/29 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادة شرطة النجف الأشرف : المتظاهرون سلموا القوات الأمنية احد مثيري الفتن ودعاة الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وكالة خطوة برس.

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