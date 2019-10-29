واسط.. متظاهرون يغلقون حقل الأحدب ويهددون بوقف الانتاج

2019/10/29 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ واسطأقدم متظاهرون غاضبون، الثلاثاء، على إغلاق باب حقل الأحدب بالمحافظة، ونصب خيم الاعتصام.

وقال مصدر محلي لـ “كلكامش برس”، إن “المئات من المحتجين اقدموا اليوم، على إغلاق باب نفط الاحدب في واسط”.

ولفت إلى، أن “المتظاهرين قاموا بنصب الخيم للاعتصام”، مبنيا أن “المحتجين هددوا الحكومتين المحلية والمركزية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم ايقاف انتاج النفط في الحقول”.

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