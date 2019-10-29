2019/10/29 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتبر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أن استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولا.

وقال الشيخ الصباح، في كلمة ألقاها اليوم في مجلس الأمة الكويتي: "لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين اشقائنا في مجلس التعاون الخليجي والمنطقة تشهد ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة.



وعلينا أن نأخذ العبر مما يجري حولنا".

وأضاف: "نتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد.



ولا خيار أمامنا سوى ترسيخ وحدتنا ونبذ الخلافات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت: الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولاً) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت: الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).