القبض على إرهابيين في أيسر الموصل

2019/10/29 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من الإرهابيين في أيسر الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول والفوج المشاة ٥٠ تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقتي الصلاحية والحاج علي أيسر الموصل بعد نصب كمين محكم له وضبط مع أحدهم (٤٠) مسطرة تفجير للعبوات".

واشارت الى ان "الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

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