2019/10/29 | 11:35

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مقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

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مقتل وإصابة 3 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

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