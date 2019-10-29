الحكيم: نأمل من البرلمان دورا أكبر في اجتثاث الفساد وكشف رؤوسه

2019/10/29 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعرب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن أمله من مجلس النواب بدور أكبر في اجتثاث الفساد من جذوره وكشف رؤوسه.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "نعلن تأييدنا لحزمة الاصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب العراقي والتي تأتي في اطار الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين، ولطالما طالبنا بتفعيل عمل مجلس النواب واتخاذه خطوات جريئة من شأنها امتصاص نقمة الجماهير على الطبقة السياسية الحاكمة".

وأضاف :"نأمل ان يكون لبيت الشعب دور اكبر في اجتثاث الفساد من جذوره وكشف رؤوسه والمتورطين بهدر المال العام واحالتهم الى القضاء".

وطالب بـ"مزيد من الخطوات والتنسيق والتكامل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية وصولا الى تلبية كافة المطالب المشروعة للمتظاهرين وبسقوف زمنية محددة فضلاً عن ضرورة تعديل القوانين التي تضمنت الامتيازات غير المشروعة".

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