2019/10/29 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ كربلاء: أطلقنا أمس سراح اغلب المعتقلين في أحداث التظاهرات وكالة خطوة برس.

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