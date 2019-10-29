2019/10/29 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، عن الكميات المستهلكة من مادة الغاز السائل والتي تم تجهيزها للسيارات من خلال المنافذ التوزيعية خلال أشهر( تموز.آب .أيلول ) من العام الحالي، مشيرة الى انها بلغت ما يقارب ( 2.75

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النفط: جهزنا السيارات الحكومية والاهلية مليونين لتر من الغاز السائل بالاشهر الثلاثة الماضية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النفط: جهزنا السيارات الحكومية والاهلية مليونين لتر من الغاز السائل بالاشهر الثلاثة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).