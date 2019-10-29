مراسل محطة خلال مؤتمر صحفي لمحافظ كربلاء: وثقت وجود الرصاص الحي وعناصر تابعين للمالكي والاحزاب بالتظاهرات

2019/10/29 | 11:48

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مراسل محطة خلال مؤتمر صحفي لمحافظ كربلا: وثقت وجود الرصاص الحي وعناصر تابعين للمالكي والاحزاب بالتظاهرات

متظاهرو النجف يسلمون ’’مندساً’’ استهدف المباني الحكومية إلى القوات الأمنية

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء (29 تعشرين الأول 2019)، قرارا بتعيين هيئة جديدة لأمناء شبكة الاعلام العراقي بعد انتهاء مدة ولاية أعضاء مجلس الأمناء المحددة بموجب قانون الشبكة رقم 26 لسنة 2015.

وقالت الامانة في بي

بغداد اليوم-بغداد

وجّهَ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، بانعقاد المجالس الوزارية كافة بشكل دوري يوميا، لوضع الحزم الإصلاحية موضع التنفيذ.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن &qu

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