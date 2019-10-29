2019/10/29 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير شرطة كربلاء: 95 بالمئة من المتظاهرين سلميين وال 5 بالمئة المتبقية غير منضبطة وكالة خطوة برس.

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