سعود سالم - الموت المغناطيسي

2019/10/29 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم مغناطيسية الموتعلى الشاشةتلحس الكلاب الدم الدافيءوتنتظرتتجدد الصورةتتكاثرتتكدس في أجفان السنينتقفز من إطارهاجثة ومقصلة تتوالد في دوامة الغموض إيماءةجمرةعلامة على الجبينوثقب في لسان الحروف تسود الصحائف بحبر الشرايين والدواة منشور سري وكتاب قدسي ونص تعويذة أو تعويذتينللتلاوة قبل وجبة الإفطارأو بعد نشر......

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