اللجنة القانونية تكشف عزم البرلمان اليوم تشريع قانون الغاء امتيازات الدرجات الخاصة

2019/10/29 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الغزي، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان سيشرع خلال جلسة اليوم قانون الغاء امتيازات الدرجات الخاصة والمسؤلوين المصوت عليه بالجلسة الأخيرة.

وقال الغزي، لـ”كلكامش برس”، إن “مجلس النواب سيشرع خلال جلسة اليوم قانون الغاء امتيازات الدرجات الخاصة والمسؤولين الذي تم التصويت عليه يوم امس، ويقرأ القراءة الاولى والثانية والتصويت عليه”.

وأضاف الغزي، أن “القانون الذي سيشرع به مجلس النواب، سيلغي جميع القوانين النافذة”.

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