محافظ كربلاء: القوات الأمنية تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس ليلة أمس

2019/10/29 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة قال محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الامنية تمتعت باعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء ليلة امس، فيما اشار إلى وجود فديوهات “دبلجت” بشأن هذه الاحداث، غير صحيحة.

وقال الخطابي في مؤتمر صحافي، إن “القوات الامنية تمتعت باعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء امس الاثنين”، مبينا ان “بعض الاشخاص اعتدوا على الممتلكات”.

واضاف الخطابي: “امرت باطلاق سراح اغلبية المتظاهرين حتى من البعض الذين تجاوزوا على القوات امنية”، مبيناً أن “هناك فيديوهات دبلجت بشأن احداث كربلاء وهي غير صحيحة”، مشيرا إلى أنه “يدعم ويؤيد التظاهرات”.

واعلنت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، مقتل 18 شخصا واصابة 800 خلال التظاهرات التي شهدتها محافظة كربلاء ليلة امس الاثنين.

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