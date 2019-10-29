2019/10/29 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2019)، أن تظاهرات كربلاء يوم امس شهدت إصابة 4 ضباط و90 منتسبا، نتيجة لأعمال العنف التي ارتكبها المندسون.

وقال المحنا في تصريح صحفي، إن "بعض المجاميع الصغيرة تحاول حرف التظاهرات، الا ان القوات الأمنية وقف لهم بالمرصاد، فقد تم القبض على 50 شخصا يحاولون حرف التظاهرات وتم ايداعهم في السجن لحين البت بقضاياهم"، مبينا أن "تظاهرات يوم أمس شهدت إصابة اكثر من 90 منتسبا في القوات الأمنية، نتيجة لأعمال العنف التي شهدتها المحافظة".

وأضاف أن "القوات الأمنية ما زالت تتعامل بمهنية، وتحاول الحفاظ على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة"، مشددا على "ضرورة توخي الحذر في نقل الاحداث، واخذ المعلومات من المصادر الرسمية، كالناطق العام للقوات المسلحة".

وفي وقت سابق، كشفت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء (29 تشرين الاول 2019)، عن حصيلة جديدة للتظاهرات التي حصلت يوم أمس في محافظة كربلاء.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محافظة كربلاء شهدت يوم أمس تظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، حيث أصيب 53 مدنياً بحسب عمليات وزارة الصحة، فيما بلغ عدد المصابين في صفوف القوات الامنية 90 مصاباً، وفقاً لإحصائيات قيادة عمليات الفرات الأوسط".

ودعت "الجميع الى ضرورة التحلي بالصبر والابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية، التي وجدت بهدف تأمين التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

وتابع البيان: "نجدد الدعوة إلى جميع الجهات ووسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا، والابتعاد عن التظليل وارباك الرأي العام بأعداد او قصص غير دقيقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المتحدث باسم الداخلية: 4 ضباط و90 منتسباً أصيبوا خلال تظاهرات أمس في كربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المتحدث باسم الداخلية: 4 ضباط و90 منتسباً أصيبوا خلال تظاهرات أمس في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).