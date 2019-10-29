الإعلام الأمني: اصابة 53 مدنياً و90 من القوات الامنية في التظاهرات التي شهدتها كربلاء المقدسة

2019/10/29 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف،اليوم الثلاثاء،اصابة 143 مدنياً ومنتسباً في كربلاء أمس دون شهداء.

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