حقوق الإنسان تكشف بالأرقام ضحايا كربلاء وتوثق ما حصل أمس

2019/10/29 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راقبت المفوضية العليا لحقوق الانسان من خلال فرقها الرصدية يوم امس الأحداث التي حصلت في محافظة كربلاء وأشرت استشهاد شخص (١) وإصابة (١٤٢) من القوات الامنية و (٥٠ ) من المتظاهرين وقيام القوات الامنية بحملة اعتقالات حيث بلغ عدد المعتقلين (١٤٠) معتقل تم اطلاق سراح (٨٠) منهم والباقي ( ٦٠) معتقل سيتم عرضهم على القضاء لتقرير مصيرهم هذا اليوم .ان المفوضية تدعو الى عدم استخدام كل انواع القوة المفرطة وتطبيق معايير الاشتباك الامن كما تدين قيام بعض المنفلتين بتغير مسار التظاهرات السلمية وتدعو كافة ال...

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