2019/10/29 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الانسان تعلن مقتل متظاهر واصابة أكثر من 140 عناصر امن بأحداث كربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/29 | 12:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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