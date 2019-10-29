الاعلام الامني: اصابة 53 مدنيا بتظاهرات كربلاء و90 جريحا من القوات الامنية

2019/10/29 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، عن اصابة العشرات من المدنيين، والقوات الامنية في اعمال عنف رافقت التظاهرات من ليلة امس وحتى الساعات المتقدمة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان "محافظة كربلاء شهدت يوم أمس تظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، حيث أصيب ٥٣ مدنياً بحسب عمليات وزارة الصحة، فيما بلغ عدد المصابين في صفوف القوات الامنية ٩٠ مصاباً، وفقاً لاحصائيات قيادة عمليات الفرات الأوسط ".

ودعا البيان الى "ضرورة التحلي بالصبر والابتعاد عن الاحتكاك مع القوات الأمنية التي وجدت بهدف تأمين التظاهرات والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

ودعا ايضا "الجهات ووسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة واعتماد المعلومات من مصادرها الرسمية حصرا والابتعاد عن التظليل وارباك الرأي العام بإعداد او قصص غير دقيقة".

وتضاربت الانباء الواردة من كربلاء حول اعداد القتلى والجرحى خلال احتجاجات امس غير ان الحكومة المحلية اكدت عدم تسجيل ضحايا في صفوف المحتجين، فيما اشارت الى وقوع اصابات اغلبها من القوات الامنية، قالت ان تسجيلات الفيديو التي انتشرت بشأن قمع المحتجين مفبركة.

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