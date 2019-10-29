2019/10/29 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الثلاثاء،إن عدد المصابين في مظاهرات كربلاء ٥٣ مدنياً و٩٠ من القوات الامنية وفقاً لاحصائيات قيادة عمليات الفرات الأوسط.وقالت الخلية في بيان تلقت خطوة برس نسخة منه،ان محافظة كربلاء المقدسة يوم أمس تظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، حيث أصيب ٥٣ مدنياً بحسب عمليات وزارة الصحة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام الامني : تكشف حصيلة المصابين في تظاهرات كربلاء وكالة خطوة برس.

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