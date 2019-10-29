2019/10/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت قيادة عمليات الفرات الأوسط، اليوم الثلاثاء، سقوط قتلى بين المتظاهرين في محافظة كربلاء.

وقال قائد العمليات اللواء علي الهاشمي، في مؤتمر صحفي، تابعته "الغد برس"، إنه "لا يوجد شهيد بين المتظاهرين خلال التظاهرات التي شهدتها في كربلاء"، لافتا إلى أن "أكثر الجرحى هم من القوات الأمنية".

وأكد الهاشمي، "عدم وجود حظر في المحافظة، وأن الموقف مسيطر عليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ليلة دامية.. عمليات الفرات الأوسط تنفي سقوط قتيل من متظاهري كربلاء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ليلة دامية.. عمليات الفرات الأوسط تنفي سقوط قتيل من متظاهري كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).