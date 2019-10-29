متظاهرو النجف يسلمون الشرطة شخصاً يحرض على حرق الدوائر الحكومية

2019/10/29 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم يحرض على حرق الدوائر الحكومية.

وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "في موقف وطني مسؤول استطاع عدد من المتظاهرين القاء القبض على مندس داخل التظاهرات كان يحرض المتظاهرين للهجوم على دوائر الدولة وحرقها".

وأضافت أن "المتظاهرين قاموا بتسليم المتهم لشرطة النجف، انطلاقا من واجبهم الوطني وحبهم لمدينتهم النجف الاشرف وحفاظهم على سلمية التظاهرات وعدم السماح لأي شخص بالإساءة إليهم وللتظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق الشعب".

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