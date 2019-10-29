القضاء والسفير البريطاني يؤكدان على احترام حق التظاهر

2019/10/29 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والسفير البريطاني لدى بغداد جون ويلكس، اليوم الثلاثاء، على احترام حق التظاهر بموجب القانون والدستور.

وذكر بيان لمجلس القضاء تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "زيدان استقبل، اليوم، ‏ويلكس بمناسبة انهاء عمله في البلاد".

‎وأضاف أن "الطرفين استعرضا نتائج الجهود المشتركة بين الجانبين في مجال ‏تطوير العلاقات القضائية بين البلدين ومناقشة تطورات الاوضاع في العراق‎".‎

وأوضح البيان، أن "القاضي فائق زيدان والسفير البريطاني اكدا على احترام حق التظاهر بموجب القانون والدستور مع التأكيد على ‏عدم جواز استخدام العنف أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة وضرورة شيوع ثقافة سيادة القانون فوق الجميع".‏

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