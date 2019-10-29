نائب: حل البرلمان والانتخابات المبكرة بحاجة إلى خطوات تسبق هذا القرار

2019/10/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الثلاثاء، أن هناك العديد من الخطوات التي ينبغي أن يمضي بها مجلس النواب قبل الذهاب إلى حله والتهيئة لانتخابات مبكرة منها تعديل قانون الانتخابات.

وقال القدو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدعوة إلى حل البرلمان وانتخابات مبكرة هو أمر لا مشكلة لدينا فيه ومن الممكن تحقيقه"، مبيناً أن "هناك خطوات نحتاج إلى استكمالها أولاً قبل المضي بتلك الخطوة ومنها تعديل قانون الانتخابات واختيار مفوضية الانتخابات بالشكل الذي ينسجم مع مطالب الجماهير".

وأضاف، أن "هناك العديد من حزم الإصلاح التي تحتاج الحكومة لتحقيقها تشريع عدد من القوانين وبحال حل البرلمان فان الحكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع تحقيق أي شيء من مطالب الجماهير كالضمان الاجتماعي والصحي وغيرها من الأمور المتعلقة بالقضاء على البطالة والتخصيصات المالية التي تحتاج إلى تشريع الموازنة".ولفت القدو إلى أن "حل البرلمان دون وضع الأرضية المناسبة من القوانين المطلوبة سيعقد المشكلة بدل حلها وسندخل في فراغ قد يستغله البعض لخلق الفوضى بدل حل المشاكل".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، أمس الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة.

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