دهوك تعلن استقبال 12 الف نازح من كوردستان سوريا

2019/10/29 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في محافظة دهوك يوم الثلاثاء ان مخيمات النزوح في المحافظة تأوي قرابة 12 الف نازح وفدوا من كوردستان سوريا جراء العملية العسكرية التركية.

وقال رئيس الحكومة المحلية فرهاد اتروشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان مخيمات النزوح في محافظات دهوك استقبلت 12 الف نازح من كوردستان سوريا، مردفا بالقول ان مخيم "بردرش وحده يأوي 2500 اسرة نازحة.

ودعا اتروشي الامم المتحدة والمنظمات الدولية الى تقديم المساعدات اللازمة الى النازحين مع قرب حلول فصل الشتاء.

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