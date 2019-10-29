الرئيس التنفيذي لبلاك روك: العالم سيشهد ارتفاع أسواق الأسهم في 2020

2019/10/29 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال لاري فينك الرئيس التنفيذي لبلاك روك لإدارة الصناديق الأمريكية يوم الثلاثاء إن العالم سيشهد ارتفاع أسواق الأسهم في 2020.

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