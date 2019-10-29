لبنان.. المصرف المركزي يدعو لحل سريع للأزمة تفاديا للانهيار

2019/10/29 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة "رويترز" الاثنين، أن لبنان بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام من أجل استعادة الثقة، والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل.

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