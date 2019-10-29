حقوق الانسان: وصلتنا معلومات عن قتل 18 شخصا واصابة 800 خلال احداث كربلاء امس

2019/10/29 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، عن مقتل 18 شخصا واصابة 800 خلال احداث كربلاء امس.

وقال عضو المفوصية علي البياتي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول الاحداث التي شهدتها كربلاء يوم امس تتحدث عن ١٨ شهيد من المتظاهرين وأكثر من ٨٠٠ مصاب".

واضاف ان "صحة كربلاء تتحدث عن شهيد واحد فقط".

يذكر ان القوات الامنية قامت يوم امس بفض اعتصام المتظاهرين في كربلاء بالقوة.

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