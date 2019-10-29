وفد من الدفاع يعتذر للطالبة المعنفة في التظاهرات

2019/10/29 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أرسل وزير الدفاع نجاح الشمري، وفداً من الوزارة، للاطمئنان على الطالبة المعنفة من احد المنتسبين.

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