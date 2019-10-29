عمليات الفرات الأوسط تؤكد السيطرة على الموقف بكربلاء ومحافظها يتحدث عن فيديوات مدبلجة {موسع}

2019/10/29 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي الهاشمي، الثلاثاء، أن الموقف الأمني في المحافظة مسيطر عليه، في حين اشار محافظ كربلاء نصيف الخطابي الى ان هناك فيديوهات دبلجت بشأن احداث كربلاء وهي غير صحيحة.

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