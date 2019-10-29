سعيد الكحل - قُتِل زعيم الإرهابيين ولم تُقتَل عقائد الإرهاب .

2019/10/29 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل حققت الإدارة الأمريكية إنجازا مهما بمحاصرة وقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي .وهي ضربة مباشرة لتنظيم داعش ستكون لها آثار مباشرة على قوة التنظيم وتماسكه .فمقتل البغدادي هو قتل لمن نصّب نفسه "خليفة" للمسلمين وأعلن قيام دولة "الخلافة" وجسّد حلم التنظيمات المتطرفة في إيجاد رقعة جغرافية يحكمون فيها وفق تشريعاتهم التي يستمدونها من التاريخ والفقه الإسلاميين ، ويمارسون فيها أيديولوجيتهم بكل همجية وب......

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