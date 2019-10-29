طلعت رضوان - ذكرى مولد التنويرى الكفيف

2019/10/29 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان فى يوم 15 نوفمبر1889 كان مولد عميد الثقافة المصرية (طاها حسين) كما كان يرى ضرورة كتابة اسمه..وفق القاعدة العلمية فى (علم اللغويات) والتى تنص على أنّ ((المكتوب يجب أنْ يتبع المنطوق)) لأنه إذا كان عمر اللغة المنطوقة مليون سنة ، فإنّ عمرأقدم لغة مكتوبة ستة آلاف سنة، بعد اكتشاف الكتابة على البرديات وعلى جدران المعابد فى مصر القديمة.فى هذه المناسبة ، فتذكــرتُ دوره التنويرى..وقلتُ – بينى وبين نفسى – ......

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