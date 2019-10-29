أفنان القاسم - مراسيم ملكية 12

2019/10/29 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم العالمُ قميصٌ وبنطالٌوَعِلْمٌ قليلٌأو كثيرْالعالمُ ماكينةٌ ومِحراثٌووقتٌ صغيرٌ أو كبيرْالعالمُ شكلٌ وأخلاقٌوفعلٌ قبيحٌأو مليحْقال لي الدكتور آدم عربي: "أنا أختلف نوعًا ما معك في موضوع الحجاب، فالحجاب إرث تاريخي فرضه الرجل على المرأه في جميع بقاع الأرض حتى اليوم، فالرجل الأقوى فرضه على المرأة الأضعف، حسب طبيعة الإنتاج رعوي زراعي إقطاعي، استخدم......

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