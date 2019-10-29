حقوق الانسان تعلن مقتل متظاهر واصابة أكثر من 140 عنصر امن بأحداث كربلاء

2019/10/29 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان يوم الثلاثاء عن مقتل محتج على الاقل، واصابة أكثر من 140 اخرين من عناصر القوات الامنية في احداث تظاهرات محافظة كربلاء.

وقالت المفوضية في بيان انها "راقبت من خلال فرقها الرصدية يوم امس الأحداث التي حصلت في محافظة كربلاء وأشرت مقتل شخص (١) وإصابة (١٤٢) من القوات الامنية و (٥٠ ) من المتظاهرين".

واشار البيان الى "قيام القوات الامنية بحملة اعتقالات حيث بلغ عدد المعتقلين (١٤٠) معتقلا تم اطلاق سراح (٨٠) منهم والباقي ( ٦٠) معتقل سيتم عرضهم على القضاء لتقرير مصيرهم هذا اليوم".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فقرة تتعارض مع استقلال القضاء والحريات العامة، مشددة على أن توقيف الاشخاص يكون حصراً بقرار من قضاة السلطة القضائية الاتحادية.

ودعت المفوضية في بيانها الى "عدم استخدام كل انواع القوة المفرطة وتطبيق معايير الاشتباك الامن كما تدين قيام بعض المنفلتين بتغير مسار التظاهرات السلمية".

ودعت المفوضية "الأطراف كافة الى استخدام أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام الى لغة العقل والحفاظ على سلمية التظاهرات كما تدعو القوات الامنية في محافظة كربلاء والسلطات المحلية وبالتعاون مع المتظاهرين بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المتظاهرين وتعزيز تجمعاتهم السلمية كما تطالب القضاء والقوات الامنية بإطلاق سراح المعتقلين السلميين كافة وعدم اعتقال اي شخص بدون مذكرات قبض قانونية ".

اعلنت خلية الاعلام الامني، عن اصابة العشرات من المدنيين، والقوات الامنية في اعمال عنف رافقت التظاهرات من ليلة امس وحتى الساعات المتقدمة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الخلية في بيان اليوم ان "محافظة كربلاء شهدت يوم أمس تظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، حيث أصيب ٥٣ مدنياً بحسب عمليات وزارة الصحة، فيما بلغ عدد المصابين في صفوف القوات الامنية ٩٠ مصاباً، وفقاً لاحصائيات قيادة عمليات الفرات الأوسط ".

وتضاربت الانباء الواردة من كربلاء حول اعداد القتلى والجرحى خلال احتجاجات امس غير ان الحكومة المحلية اكدت عدم تسجيل ضحايا في صفوف المحتجين، فيما اشارت الى وقوع اصابات اغلبها من القوات الامنية، قالت ان تسجيلات الفيديو التي انتشرت بشأن قمع المحتجين مفبركة.

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