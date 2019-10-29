إليكم قواعد رجيم بياض البيض لخسارة الوزن في أسبوع

2019/10/29 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتوي بياض البيض على نسبة مرتفعة من البروتينات والفيتامينينE وB اضافة إلى الحديد والمعادن واليود والسيلينيوم.



وفي المقابل لا يسبب تناوله استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية.

ولهذا ينصح بإضافته إلى رجيم يهدف إلى خسارة الوزن او باعتماد حمية تقوم عليه مع الحرص على شرب ليترين من الماء يومياً.

الفطور: كوب من الشاي الأسود أو القهوة الخالية من السكر، بياض بيضة واحدة مسلوقة، قطعة خبز محمصة، كوب من عصير البرتقال أو الغريب فروت.

وجبة خفيفة: كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدهون، كوب من مخفوق فواكه مع الحليب منزوع الدسم.

الغداء:كوبان من شوربة خالية من الدهون، بياض 3 بيضات مسلوقة،150 غ من التونا، نصف حبة أفوكادو أو حبة طماطم.

وجبة خفيفة: بياض بيضة مسلوقة واحدة، كوب من خلاصة عشبية أو من الشاي الخالي من السكر، قطعة توست، حبة فواكه.

العشاء: كوبان من مرق الدجاج الخالي من الدسم، 200 غ من لحم الدجاج المشوي وطبقة سلطة خضراء، كوب قهوة أو شاي خال من السكر.

ومن الممكن اعتماد هذا الرجيم لمدة أسبوع على أن يتم بعد ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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