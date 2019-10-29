الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات غربي بغداد

2019/10/29 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مخبأ للعتاد والمتفجرات غربي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة ٥٥ الفرقة ١٧ تمكنت من الوصول الى مخبأ للاعتدة والمتفجرات في منطقة الرضوانية الشرقية بقضاء ابو غريب”.وأضافت أن “القوات ...

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