عبد المهدي يوجه المجالس الوزارية بتنفيذ الحزم الإصلاحية

2019/10/29 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد وجّهَ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، بانعقاد المجالس الوزارية كافة بشكل دوري يوميا.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “توجيه عبد المهدي تضمن أن يكون الانعقاد بحضور رئيس المجلس والأعضاء كافة، ويتم تحديد جدول الأعمال من رئيس المجلس بالتنسيق بينه وبين سكرتاريته”....

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