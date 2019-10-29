2019/10/29 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الموارد المائية يعلـن تعيين وتثبيت 1100 من الخريجين والعقود وكالة خطوة برس.

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