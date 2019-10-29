أبو الغيط يأسف لتصاعد العنف في التظاهرات العراقية

2019/10/29 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، عن انزعاجه وأسفه لتصاعد العنف وتساقط الضحايا، الذي صاحب التظاهرات في العراق.

وقال أبو الغيط، في بيان، اليوم، إنه يعرب عن أسفه، لاسيما ما شهده العراق مؤخرا من أحداث دموية مؤسفة سواء في العاصمة بغداد أو المحافظات العراقية الأخرى، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف البيان أن "الأزمة الحالية تتطلب التحلي بضبط النفس واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالاستجابة للمطالب الشعبية لأبناء الشعب العراقي".

وذكر البيان أن "الأمين العام دعا جميع العراقيين المخلصين إلى التكاتف والعمل علي احتواء الأزمة والحفاظ على المكتسبات، التي حققها العراق خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة"، كما أكد على استعداد الجامعة العربية للقيام بالمسؤولية المنوطة بها تجاه العراق وشعبه ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على العراق واستقراره.

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