حقوق الإنسان تدعو إلى عدم استخدام “القوة المفرطة” في التظاهرات

2019/10/29 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى عدم استخدام “القوة المفرطة” في التظاهرات، مطالبة جميع الأطراف باستخدام أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والحفاظ على سلمية التظاهرات.وقالت المفوضية في بيان تلقت خطوة برسنسخة منه، إنها “تدعو إلى عدم استخدام كل أنواع القوة المفرطة وتطبيق معايير الاشتباك الامن، كما تدين قيام بعض المنفلتين

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