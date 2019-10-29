2019/10/29 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب 90 شخصا من القوات الامنية في محافظة كربلاء خلال تصادم مع محتجين.بحسب ما اعلنته خلية الاعلام الامني.واظهرت صور تحصلت عليها شفق نيوز، حالات الاصابة في صفوف القوات الامنية عقب تصادم وقع مع محتجين في مدينة كربلاء.وتضاربت الانباء بشأن وقوع قتلى في صفوف المتظاهرين، إلا ان الجهات الرسمية اكدت ان تظاهرات مساء امس لم تسجل وقوع ضحايا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جانب اخر من تظاهرات كربلاء.. مشاهد لعشرات الجرحى من القوات الامنية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جانب اخر من تظاهرات كربلاء.. مشاهد لعشرات الجرحى من القوات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).