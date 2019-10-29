عمليات الفرات الأوسط تنفي اشتراك الحشد الشعبي في أحداث التظاهرات

2019/10/29 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن علي الهاشمي، اليوم الثلاثاء، اشتراك الحشد الشعبي مع القوات الأمنية بفض التظاهرات.

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