أمانة مجلس الوزراء لواع: آلية جديدة لتوزيع الأراضي السكنية

2019/10/29 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد اليوم الثلاثاء، سعي وزارة الإعمار والبلديات والاسكان إلى وضع آلية جديدة لتوزيع الأراضي السكنية بين المستحقين

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