بارزاني يتداول مع رئيس الوزراء القطري فرص استثمارات بإقليم كوردستان

2019/10/29 | 13:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ على هامش مشاركته في اجتماعات المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن المقيمة في الدوحة، عقد نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اجتماعاً مع رئيس الوزراء القطري، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم انه بحث الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في الاوضاع في المنطقة.

وخلال فعاليات اليوم الأول لاجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونخ في العاصمة القطرية الدوحة، قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

تداول بارزاني آل ثاني أيضاً العلاقات بين أربيل وبغداد، وعلاقات دولة قطر مع كل من العراق وإقليم كوردستان، وفرص العمل والاستثمارات القطرية في إقليم كوردستان، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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