2019/10/29 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التجارة يعلن تأجيل موعد انطلاق معرض بغداد الدولي لمدة عشرة ايام وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يعلن تأجيل موعد انطلاق معرض بغداد الدولي لمدة عشرة ايام) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يعلن تأجيل موعد انطلاق معرض بغداد الدولي لمدة عشرة ايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).